Кристиан Хорнер о ключевом моменте сезона: «В Имоле мы сделали дубль и после этого старались не дать «Феррари» перевести дух»

Руководитель поделился мнением о том, в какой момент сезона команде удалось переломить ситуацию и получить преимущество над «Феррари».

По словам Хорнера, ключевым стал этап в Имоле, проводившийся в формате спринта.

«Как бы ни развивались события, мы никогда не теряли из виду свою цель. И потом, приехав в Имолу, нам удалось сделать свой первый дубль в этом сезоне. И тем самым мы смогли усилить давление на «Феррари».

Начиная с этого момента, мы старались не давать соперникам возможности вздохнуть свободно, перевести дух. Мы продолжали развивать свою машину, при это действуя эффективно, а также работая над снижением веса болида.

Другие ключевые факторы? Безусловно, сенсационная форма Макса Ферстаппена в этом году. Некоторые гонки на ранней стадии сезона были чрезвычайно захватывающими – вспомните битвы в Майами, Саудовской Аравии, даже в Бахрейне. Да, этот сезон получился для нас просто отличным», – рассказал Хорнер.

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