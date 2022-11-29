Фернандо Алонсо: «Надеюсь продолжить работу в «Астон Мартин» по окончании гоночной карьеры в «Ф-1»

хочет остаться в «Астон Мартин» после ухода из «Формулы-1» как пилота.

Алонсо сообщал, что собирается гоняться в «Ф-1» еще «два-три года». Испанец рассчитывает на продолжение работы и после своего заключительного Гран-при.

«В данный момент у меня нет четких планов, однако я понимаю, что однажды закончу гоняться [в «Ф-1»], и в этот момент у меня будет 25-летний опыт или вроде того. Конечно, я окажусь очень полезным для любой команды. Надеюсь, этой командой станет «Астон Мартин», и мы сможем продолжить то, над чем будем работать в ближайшие несколько лет», – сказал двукратный чемпион мира.

41-пилот подчеркнул, что намерен совмещать потенциальную должность в «Астон Мартин» с выступлениями в других категориях:

«Я всегда буду гоняться. Не знаю, будут ли это спорткары или «Дакар», о которых я уже упоминал. Спорткары – это потрясающе. Но в каком-то смысле новые победы в чемпионате [ ], в Ле-Мане и Дайтоне не кажутся мне столь же захватывающими. Однако если я однажды выиграю «Дакар», думаю, это станет чем-то беспрецедентным».

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Эстебан Окон: «На Алонсо были 2 процента рабочей нагрузки в «Альпин», на мне – 98. Хорошо, что он переходит в «Астон Мартин»