«С суммой в лишние $10 млн «Альфа Ромео» сможет многое сделать». Фредерик Вассер – о 6-м месте в Кубке конструкторов

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Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер признал, что успех команды в борьбе за 6-е место в Кубке конструкторов поможет ей в следующем сезоне.

«Альфа Ромео» обошла «Астон Мартин» в борьбе за 6-ю строчку лишь по дополнительным показателям, благодаря чему получит на $10-12 млн больше, чем могла бы.

«Это лучшее окончание сезона из возможных, ведь благодаря нему вся команда в отличном настроении подходит к зимнему перерыву. Более того, победа в соперничестве с «Астон Мартин» – это здорово, если мы говорим о выполнении целей. Ну и конечно этот успех здорово поможет с точки зрения финансового вопроса.

Поскольку наша команда находится значительно ниже допустимого потолка бюджета и тратит меньше денег, чем разрешено в теории, появление любых дополнительных средств придаст нам положительный импульс и многое изменит. Насколько многое – увидим только в следующем году. Я знаю, некоторые команды говорят о том, что сумма в $2 млн не даст команде «Ф-1» что-либо сделать, но вот с суммой в $10 млн мы сможем сделать многое», – рассказал Вассер.

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