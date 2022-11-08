MotoGP. Все составы и переходы перед сезоном-2023: 8 гонщиков дебютировали в новых командах на тестах в Валенсии

В Валенсии проходят тесты MotoGP, где ряд гонщиков впервые опробовали свои новые байки.

После сезона-2022 выступления в MotoGP завершила «Сузуки». В следующем году чемпион сезона-2020 Хоан Мир будет защищать цвета «Хонды» вместе с Марком Маркесом, Алекс Ринс присоединился к «ЛЧР Хонде».

Пол Эспаргаро перешел из «Хонды» в «Гасгас» (бывшая команда «Тек 3», будет использовать байки «КТМ» под брендом «Гасгас»), Рауль Фернандес – из «Тек 3» в «РНФ», Джек Миллер – из «Дукати» в «КТМ», Мигел Оливейра – из «КТМ» в «РНФ», Алекс Маркес – из «ЛЧР Хонды» в «Грезини», где заменит Энеа Бастианини.

Бастианини стал напарником нового чемпиона мира Франческо Баньяи в заводской команде «Дукати» вместо Миллера.

Реми Гарднер («Тек 3») и Даррин Биндер («РНФ») покинули серию: Гарднер будет выступать в чемпионате мира по Супербайку, младший брат Брэда Биндера – в Moto2. Гонщик «РНФ» Андреа Довициозо завершил карьеру по ходу сезона.

Чемпион Moto2 Аугусто Фернандес дебютирует в MotoGP в составе «Гасгас».

Кроме этого, «РНФ» стала сателлитной командой «Априлии» (ранее сотрудничала с «Ямахой»).

Составы команд MotoGP на сезон-2023

«Дукати»: Франческо Баньяя, Энеа Бастианини

«КТМ»: Джек Миллер, Брэд Биндер

«Априлия»: Алеш Эспаргаро, Маверик Виньялес

«Прамак-Дукати»: Жоан Зарко, Хорхе Мартин

«Ямаха»: Фабио Куартараро, Франко Морбиделли

«Грезини» (байки «Дукати»): Алекс Маркес, Фабио ди Джанантонио

«ВР46» (байки «Дукати»): Лука Марини, Марко Беццекки

«Хонда»: Марк Маркес, Хоан Мир

«ЛЧР Хонда»: Алекс Ринс, Такааки Накагами

«РНФ» (байки «Априлии»): Мигел Оливейра, Рауль Фернандес

«Гасгас»: Пол Эспаргаро, Аугусто Фернандес

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