MotoGP. Все составы и переходы перед сезоном-2023: 8 гонщиков дебютировали в новых командах на тестах в Валенсии

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В Валенсии проходят тесты MotoGP, где ряд гонщиков впервые опробовали свои новые байки.

После сезона-2022 выступления в MotoGP завершила «Сузуки». В следующем году чемпион сезона-2020 Хоан Мир будет защищать цвета «Хонды» вместе с Марком Маркесом, Алекс Ринс присоединился к «ЛЧР Хонде».

Пол Эспаргаро перешел из «Хонды» в «Гасгас» (бывшая команда «Тек 3», будет использовать байки «КТМ» под брендом «Гасгас»), Рауль Фернандес – из «Тек 3» в «РНФ», Джек Миллер – из «Дукати» в «КТМ», Мигел Оливейра – из «КТМ» в «РНФ», Алекс Маркес – из «ЛЧР Хонды» в «Грезини», где заменит Энеа Бастианини.

Бастианини стал напарником нового чемпиона мира Франческо Баньяи в заводской команде «Дукати» вместо Миллера.

Реми Гарднер («Тек 3») и Даррин Биндер («РНФ») покинули серию: Гарднер будет выступать в чемпионате мира по Супербайку, младший брат Брэда Биндера – в Moto2. Гонщик «РНФ» Андреа Довициозо завершил карьеру по ходу сезона.

Чемпион Moto2 Аугусто Фернандес дебютирует в MotoGP в составе «Гасгас».

Кроме этого, «РНФ» стала сателлитной командой «Априлии» (ранее сотрудничала с «Ямахой»).

Составы команд MotoGP на сезон-2023
 
«Дукати»: Франческо Баньяя, Энеа Бастианини
«КТМ»: Джек Миллер, Брэд Биндер
«Априлия»: Алеш Эспаргаро, Маверик Виньялес
«Прамак-Дукати»: Жоан Зарко, Хорхе Мартин
«Ямаха»: Фабио Куартараро, Франко Морбиделли
«Грезини» (байки «Дукати»): Алекс Маркес, Фабио ди Джанантонио
«ВР46» (байки «Дукати»): Лука Марини, Марко Беццекки
«Хонда»: Марк Маркес, Хоан Мир
«ЛЧР Хонда»: Алекс Ринс, Такааки Накагами
«РНФ» (байки «Априлии»): Мигел Оливейра, Рауль Фернандес
«Гасгас»: Пол Эспаргаро, Аугусто Фернандес
 

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