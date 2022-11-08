MotoGP. Все составы и переходы перед сезоном-2023: 8 гонщиков дебютировали в новых командах на тестах в Валенсии
В Валенсии проходят тесты MotoGP, где ряд гонщиков впервые опробовали свои новые байки.
После сезона-2022 выступления в MotoGP завершила «Сузуки». В следующем году чемпион сезона-2020 Хоан Мир будет защищать цвета «Хонды» вместе с Марком Маркесом, Алекс Ринс присоединился к «ЛЧР Хонде».
Пол Эспаргаро перешел из «Хонды» в «Гасгас» (бывшая команда «Тек 3», будет использовать байки «КТМ» под брендом «Гасгас»), Рауль Фернандес – из «Тек 3» в «РНФ», Джек Миллер – из «Дукати» в «КТМ», Мигел Оливейра – из «КТМ» в «РНФ», Алекс Маркес – из «ЛЧР Хонды» в «Грезини», где заменит Энеа Бастианини.
Бастианини стал напарником нового чемпиона мира Франческо Баньяи в заводской команде «Дукати» вместо Миллера.
Реми Гарднер («Тек 3») и Даррин Биндер («РНФ») покинули серию: Гарднер будет выступать в чемпионате мира по Супербайку, младший брат Брэда Биндера – в Moto2. Гонщик «РНФ» Андреа Довициозо завершил карьеру по ходу сезона.
Чемпион Moto2 Аугусто Фернандес дебютирует в MotoGP в составе «Гасгас».
Кроме этого, «РНФ» стала сателлитной командой «Априлии» (ранее сотрудничала с «Ямахой»).
Франческо Баньяя о победе в чемпионате мира: «После финиша остановился и заплакал как ребенок»
Комментарии