5 команд «Формулы-1» проведут тесты шин «Пирелли» зимой
«Пирелли» организует дополнительные тесты покрышек на сезон-2023.
22 ноября все команды приняли участие в шинных тестах в Абу-Даби. Пять коллективов проведут новые испытания в течение зимы.
3 и 4 декабря «Альфа Ромео» обкатает промежуточные и дождевые шины на автодроме «Поль-Рикар», двумя днями позже то же самое сделает «Феррари».
«Альфа Таури» протестирует «слики» 14-15 декабря в Портимане. «Мерседес» опробует «слики» покрышки 1 и 2 февраля на «Поль-Рикаре», «Альфа Таури» там же проведет тесты шин для дождевой погоды в следующие два дня, а 7 и 8 февраля «Мерседес» и «Астон Мартин» проверят «слики» в Хересе.
Первые официальные сессии 2023 года состоятся 23-25 февраля на предсезонных тестах в Бахрейне.
В сезоне-2022 количество обгонов в «Формуле-1» относительно прошлого года выросло на 30 процентов («Пирелли»)
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