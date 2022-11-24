5 команд «Формулы-1» проведут тесты шин «Пирелли» зимой

«Пирелли» организует дополнительные тесты покрышек на сезон-2023.

22 ноября все команды приняли участие в шинных тестах в Абу-Даби. Пять коллективов проведут новые испытания в течение зимы.

3 и 4 декабря обкатает промежуточные и дождевые шины на автодроме «Поль-Рикар», двумя днями позже то же самое сделает .

«Альфа Таури» протестирует «слики» 14-15 декабря в Портимане. опробует «слики» покрышки 1 и 2 февраля на «Поль-Рикаре», там же проведет тесты шин для дождевой погоды в следующие два дня, а 7 и 8 февраля «Мерседес» и проверят «слики» в Хересе.

Первые официальные сессии 2023 года состоятся 23-25 февраля на предсезонных тестах в Бахрейне.

В сезоне-2022 количество обгонов в «Формуле-1» относительно прошлого года выросло на 30 процентов («Пирелли»)

«Пирелли» расширит линейку составов шин для «Ф-1» до 6 в 2023 году