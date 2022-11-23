Логан Сэрджант о переходе в «Уильямс»: «Должен признать, что по окончании сезона «Ф-2» вздохнул с облегчением»

Новичок «Уильямса» Логан Сэрджант рассказал, что почти не участвовал в переговорах с командой относительно возможного перехода в «Формулу-1».

Для того, чтобы получить суперлицензию, Сэрджанту нужно было попасть в топ-5 в общем зачете по итогам сезона «Формулы-2». При этом американцу не был гарантирован нужный результат до самого последнего этапа чемпионата.

«Честно говоря, в этой ситуации я держался немного в стороне. Переговоры вели мои менеджеры и «Уильямс». И я не был в курсе дел до гонки в Монце. Как раз после этапа в Монце переговоры приобрели конкретных характер и я мог получить место в «Уильямсе» – разумеется, в случае получения суперлицензии. Думаю, они решили сказать мне немного раньше, чтобы я мог как можно лучше подготовиться к последнему этапу сезона в «Ф-2».

Должен признать, что по окончании сезона вздохнул с облегчением, с плеч упал груз ответственности. Старался найти оптимальный баланс в подходе между риском и необходимостью добиться результата. Но в итоге все получилось не так уж напряженно, потому что перед началом уик-энда я, понимая что на кону, сумел успокоиться и просто принять ситуацию, какой есть.

Я знал, что если хорошо проведу уик-энд и буду демонстрировать тот же темп, что и весь сезон до этого, все будет нормально. Но да, в гонках нужно было искать баланс между чрезмерной агрессией и нехваткой этой агрессии», – рассказал Сэрджант.

«Уильямс» официально объявил о контракте с Сэрджантом