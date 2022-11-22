Шарль Леклер о потенциальном переходе в «Мерседес»: «Сейчас моя цель – побеждать с «Феррари». Потом посмотрим»
Шарль Леклер высказался о шансе на переход в «Мерседес».
Контракт Леклера с «Феррари» рассчитан до конца сезона-2024. В прошлом году в качестве нового места работы монегаска называли «Мерседес».
«До 2024-го еще далеко, и еще осталось какое-то время в «Феррари». Эта команда всегда была моей мечтой. Сейчас моя цель – побеждать с «Феррари». Потом посмотрим.
Я очень счастлив в «Феррари» и хочу побеждать здесь», – сообщил Леклер в интервью L’Equipe.
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