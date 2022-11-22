Шарль Леклер о потенциальном переходе в «Мерседес»: «Сейчас моя цель – побеждать с «Феррари». Потом посмотрим»

высказался о шансе на переход в «Мерседес».

Контракт Леклера с «Феррари» рассчитан до конца сезона-2024. В прошлом году в качестве нового места работы монегаска называли .

«До 2024-го еще далеко, и еще осталось какое-то время в «Феррари». Эта команда всегда была моей мечтой. Сейчас моя цель – побеждать с «Феррари». Потом посмотрим.

Я очень счастлив в и хочу побеждать здесь», – сообщил Леклер в интервью L’Equipe.

Леклер стал вице-чемпионом «Ф-1», опередив Переса