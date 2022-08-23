Виталий Петров согласен, что стратеги «Феррари» – клоуны: «Это так. И пилоты чудят»

Бывший гонщик «Формулы-1» Виталий Петров подтвердил, что стратегов «Феррари» можно сравнивать с цирковыми артистами.
«Так это на самом деле, – ответил Петров на вопрос, о том, являются ли итальянские стратеги клоунами. – И пилоты чудят. Есть такое, что пилоты, к сожалению, допускают ошибки, которые не должны допускать».
Отставание Скудерии от «Ред Булл» в Кубке конструкторов достигло 97 очков. В личном зачете Шарль Леклер уступает Максу Ферстаппену 80 баллов.
В предподиумной комнате гонщиков «Ф-1» просят не материться. Потому над стратегией «Феррари» там просто смеются
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