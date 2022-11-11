«Продолжим отслеживать ситуацию». Доменикали – о сомнениях относительно проведения Гран-при Китая в 2023 году

Руководитель «Формулы-1» подтвердил сомнения относительно проведения в 2023 году.

Этап в Шанхае присутствует в календаре чемпионата на сезон-2023, однако его проведение находится под вопросом в виду политики «нулевой терпимости» по отношению к Covid-19 со стороны правительства Китая.

«Хотя ситуация с ковидом в Китае остается проблемой и пока нет уверенности в том, будем ли мы проводить там Гран-при в 2023, мы продолжим отслеживать ситуацию», – рассказал Доменикали.

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