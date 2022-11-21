Андреас Зайдль о тестах в Абу-Даби: «Постараемся как можно лучше подготовить Пиастри»

Руководитель рассказал о том, что команда рада возможности поработать с на тестах в Абу-Даби.

В долгое время были недовольны действиями Пиастри, но в итоге дали разрешение на участие в тестах в составе «Макларена» – формально, соглашение австралийца с «Маклареном» начнет действовать только в следующем году.

«Понятно, что эти тесты будут для нас очень важны – мы сможем получить первые впечатления от работы с Оскаром, а он получит первое представление о болиде «Макларена». Именно с этого для нас начнется подготовка к Гран-при Бахрейна следующего года. Мы хотим как можно лучше подготовить Оскара, чтобы первая гонка следующего года не ощущалась для него как первая гонка в карьере в «Формуле-1».

При этом могу сказать, что даже если бы не смогли провести эти тесты с Оскаром, это все равно был бы не конец света. Уверен, мы в любом случае постараемся найти возможность Оскару поработать за рулем старого болида «Макларена», организовав тесты в январе или феврале. Просто чтобы помочь ему привыкнуть к болидам «Формулы-1», – рассказал Зайдль.

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