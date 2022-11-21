Нико Хюлькенберг: «Летом этого года во мне вновь начало расти желание гоняться»

Пилот рассказал, что рад возвращению в «Формулу-1», поскольку в последнее время действительно начал скучать по гонкам.

Хюлькенберг вернется в «Ф-1» в следующем сезоне, в составе «Хааса» он заменил .

«Я ушел из «Ф-1» после 2019 года и меня все устраивало. Мне нужно было немного дистанцироваться от всего этого, получить возможность вздохнуть свободно. В 2021 году ничего особенного тоже не происходило, и даже в начале этого года я особо не думал о гонках. Но ближе к лету во мне вновь начало расти желание гоняться. Я начал посещать гонки и смотря на них, на борьбу, чувствуя атмосферу, во мне проснулось желание вернуться. Тогда и начались первые обсуждения.

Что касается тестов, то самое главное – это просто освоиться и в «Формуле-1» вообще, и за рулем болида «Хаас». Понять, на что способна машина, заранее начать готовиться к следующему сезону.

Ведь три дня предсезонных тестов – это не так уж много. Так что я смогу почувствовать, как работает машина, разобраться в работе разных систем, заняться пилотажными вещами, выполнить базовые вещи, к которым потом можно будет не возвращаться.

Пока контракт не подписан, случиться может что угодно. Но где-то в прошлом месяце переговоры приобрели серьезный характер, приобрели конкретику – тогда я стал с большим оптимизмом смотреть на ситуацию», – рассказал Хюлькенберг.

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