Карлос Сайнс: «Хэмилтон вернул мне позицию, но так, чтобы сразу же обогнать меня снова»

Пилот рассказал, что не смог побороться за место на подиуме Гран-при Абу-Даби из-за того, что потерял время в сражении с Хэмилтоном.

Хэмилтон срезал трассу в борьбе с Сайнсом и какое-то время удерживал позиции. Однако затем вернул ее Сайнсу, но сделал это так, чтобы иметь возможность сразу провести ответную атаку:

«Льюис срезал шикану и вернул мне позицию, но сделал это довольно дерзким образом – так, чтобы получить право на DRS и сразу же обогнать меня снова. Мне пришлось израсходовать значительную часть ресурса шин, чтобы обогнать его – я потратил много времени, потратил заметную часть ресурса шин.

Вероятно, именно это вынудило меня перейти на тактику с двумя пит-стопами, а оказавшись на более медленной стратегии, я не смог побороться за второе место».

Сайнс отметил, что правило возврата позиции требует доработки и что он и сам в прошлом пользовался лазейкой, пропуская соперника так, чтобы получить возможность для комфортной атаки:

«Я и сам пользовался этим правилом, точнее отсутствием его ясности. Так что я не стану критиковать Льюиса за такие действия, ведь я и сам действовал похожим образом. Просто так все устроено.

Как бы то ни было, мы можем быть довольны. В итоге команда заняла второе место в Кубке конструкторов, а Шарль финишировал вторым в личном зачете – а это и были главные цели на гонку».

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