Составы команд «Формулы-1» на тесты в Абу-Даби: Шварцман выступит за «Феррари», Алонсо дебютирует за «Астон Мартин»
Стали известны составы большинства команд «Формулы-1» на тесты шин «Пирелли» и тесты молодых гонщиков в Абу-Даби.
Заезды состоятся во вторник, 22 ноября, на трассе «Яс-Марина» с 8:00 по 17:00 по московскому времени. Каждая команда выставит две машины: одну займет пилот с суперлицензией для выступлений в «Ф-1», другую – молодой гонщик, проведший два или менее Гран-при.
Резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман снова сядет за руль F1-75, а юниор «Мерседеса» Фредерик Вести впервые протестирует машину «Ф-1».
В составе своих новых команд дебютируют Пьер Гасли («Альпин»), Оскар Пиастри («Макларен»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Нико Хюлькенберг («Хаас»), Ник де Врис («Альфа Таури») и Логан Сэрджант («Уильямс»).
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