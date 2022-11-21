Составы команд «Формулы-1» на тесты в Абу-Даби: Шварцман выступит за «Феррари», Алонсо дебютирует за «Астон Мартин»

Стали известны составы большинства команд «Формулы-1» на тесты шин «Пирелли» и тесты молодых гонщиков в Абу-Даби.

Заезды состоятся во вторник, 22 ноября, на трассе «Яс-Марина» с 8:00 по 17:00 по московскому времени. Каждая команда выставит две машины: одну займет пилот с суперлицензией для выступлений в «Ф-1», другую – молодой гонщик, проведший два или менее Гран-при.

Резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман снова сядет за руль F1-75, а юниор Фредерик Вести впервые протестирует машину «Ф-1».

В составе своих новых команд дебютируют Пьер Гасли («Альпин»), Оскар Пиастри («Макларен»), («Астон Мартин»), Нико Хюлькенберг («Хаас»), Ник де Врис («Альфа Таури») и Логан Сэрджант («Уильямс»).

Составы команд на тесты «Пирелли» / молодежные тесты

«Ред Булл»: не объявлено / Лиам Лоусон

«Феррари»: Шарль Леклер, Карлос Сайнс / Роберт Шварцман

«Мерседес»: не объявлено / Фредерик Вести

«Альпин»: Пьер Гасли / Джек Дуэн

«Макларен»: Ландо Норрис / Оскар Пиастри

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас / Тео Пуршер

«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо, Ланс Стролл / Фелипе Другович

«Хаас»: Нико Хюлькенберг / Пьетро Фиттипальди

«Альфа Таури»: Юки Цунода / Ник де Врис

«Уильямс»: Алекс Албон / Логан Сэрджант

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