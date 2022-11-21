Гасли прошел подгонку сиденья в «Альпин»

готовится к дебюту в новой команде.

Гасли прошел подгонку сиденья в , а завтра проведет шинные тесты в составе французского коллектива.

В нынешнем сезоне Пьер выступал за . В «Альпин» он заменит , который переходит в .

Что случилось на Гран-при Абу-Даби: «Мерседес» сломался на пит-стопе и трассе, «Ред Булл» завалил битву за второе место чемпионата

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Фото: твиттер команды «Альпин»