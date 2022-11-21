Гасли прошел подгонку сиденья в «Альпин»
Пьер Гасли готовится к дебюту в новой команде.
Гасли прошел подгонку сиденья в «Альпин», а завтра проведет шинные тесты в составе французского коллектива.
В нынешнем сезоне Пьер выступал за «Альфа Таури». В «Альпин» он заменит Фернандо Алонсо, который переходит в «Астон Мартин».
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Фото: твиттер команды «Альпин»
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