Ландо Норрис: «7-е место – лучшее, чего можно было достичь, но я разочарован отсутствием уверенности в болиде»
Ландо Норрис оценил выступление в квалификации к Гран-при Абу-Даби.
Пилот «Макларена» занял седьмое место, уступив лишь гонщикам «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседеса».
«Если говорить о позиции, это лучшее, чего мы могли достичь – впереди всех, кроме трех топ-команд. Мы в хорошем положении, команда сработала здорово.
Я не вполне доволен болидом, уверенности для того, чтобы атаковать, не было. Это слегка разочаровывает. Есть ощущение, что я мог выступить чуть лучше, если бы была возможность атаковать. Но что есть, то есть», – сказал британец.
Гран-при Абу-Даби-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Леклер – 3-й
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