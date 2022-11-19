Ферстаппен завоевал 7-й поул в 2022 году

Гонщик выиграл заключительную квалификацию сезона.

В Абу-Даби Ферстаппен опередил своего напарника . Поул стал для нидерландца седьмым в сезоне и 20-м в карьере. По этому показателю Макс сравнялся с Дэймоном Хиллом и Валттери Боттасом.

Наиболее количество поул-позиций за сезон – у пилота (9).

Гран-при Абу-Даби-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Леклер – 3-й

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