Ферстаппен завоевал 7-й поул в 2022 году

Теги Дэймон Хилл Феррари Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Валттери Боттас Серхио Перес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл заключительную квалификацию сезона.

В Абу-Даби Ферстаппен опередил своего напарника Серхио Переса. Поул стал для нидерландца седьмым в сезоне и 20-м в карьере. По этому показателю Макс сравнялся с Дэймоном Хиллом и Валттери Боттасом.

Наиболее количество поул-позиций за сезон – у пилота «Феррари» Шарля Леклера (9).

Гран-при Абу-Даби-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Леклер – 3-й

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