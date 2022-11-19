Кристиан Хорнер: «Ред Булл» ошибся, не предусмотрев ситуацию между Ферстаппеном и Пересом в Бразилии»
Кристиан Хорнер рассказал, как «Ред Булл» ошибся на Гран-при Сан-Паулу.
По мнению руководителя, вина за действия Макса Ферстаппена, который отказался возвращать позицию Серхио Пересу, лежит на команде.
«Считаю, корень проблемы в том, что мы не предусмотрели такую ситуацию на последних кругах, когда пилоты едут на шестой и седьмой позициях. Мы это не предвидели и не обсудили до гонки.
Это ошибка с нашей стороны – нужно было все продумать, пройтись по каждому сценарию. Команда ошиблась, так как не обсудила ситуацию и не продумала очень четкий план.
Конечно, жаль, что такое случилось, но мы очень быстро и открыто обсудили ситуацию, и оба гонщика были очень открытыми и честными по отношению друг к другу. Команда движется дальше», – заявил Хорнер.
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