Кристиан Хорнер: «Ред Булл» ошибся, не предусмотрев ситуацию между Ферстаппеном и Пересом в Бразилии»

Кристиан Хорнер рассказал, как «Ред Булл» ошибся на Гран-при Сан-Паулу.

По мнению руководителя, вина за действия , который отказался возвращать позицию Серхио Пересу, лежит на команде.

«Считаю, корень проблемы в том, что мы не предусмотрели такую ситуацию на последних кругах, когда пилоты едут на шестой и седьмой позициях. Мы это не предвидели и не обсудили до гонки.

Это ошибка с нашей стороны – нужно было все продумать, пройтись по каждому сценарию. Команда ошиблась, так как не обсудила ситуацию и не продумала очень четкий план.

Конечно, жаль, что такое случилось, но мы очень быстро и открыто обсудили ситуацию, и оба гонщика были очень открытыми и честными по отношению друг к другу. Команда движется дальше», – заявил Хорнер.

Кристиан Хорнер: «Контракт Переса с «Ред Булл» будет действовать еще два года»

Серхио Перес о Ферстаппене: «Жалею о своих словах после Гран-при Сан-Паулу»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram