Кристиан Хорнер: «Контракт Переса с «Ред Булл» будет действовать еще два года»

«Ред Булл» опроверг предположения о том, что заменит в 2023 году.

Руководитель команды уверил, что после подписания контракта австралийцу не будет доступна возможность заменить одного из основных пилотов.

«Нет-нет, контракт Даниэля будет особенным из-за особых причин.

Наш контракт с Чеко [Пересом] будет действовать в течение двух следующих лет. Партнерство Макса [Ферстаппена] и Чеко для нас складывается феноменально: в этому году мы взяли пять дублей и Кубок конструкторов, который не выигрывали 8 лет.

У наших гонщиков хорошие отношения. Они здорово выступают за команду, и нет причин считать, что завтра или в течение их контракта ситуация как-то изменится», – сказал Хорнер.

О контракте «Ред Булл» с Риккардо могут объявить в воскресенье

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