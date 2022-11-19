Кристиан Хорнер: «Контракт Переса с «Ред Булл» будет действовать еще два года»
«Ред Булл» опроверг предположения о том, что Даниэль Риккардо заменит Серхио Переса в 2023 году.
Руководитель команды Кристиан Хорнер уверил, что после подписания контракта австралийцу не будет доступна возможность заменить одного из основных пилотов.
«Нет-нет, контракт Даниэля будет особенным из-за особых причин.
Наш контракт с Чеко [Пересом] будет действовать в течение двух следующих лет. Партнерство Макса [Ферстаппена] и Чеко для нас складывается феноменально: в этому году мы взяли пять дублей и Кубок конструкторов, который не выигрывали 8 лет.
У наших гонщиков хорошие отношения. Они здорово выступают за команду, и нет причин считать, что завтра или в течение их контракта ситуация как-то изменится», – сказал Хорнер.
О контракте «Ред Булл» с Риккардо могут объявить в воскресенье
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