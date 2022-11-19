Директор «Альпин» Росси: «Напомнил Алонсо и Окону, что многие гонщики стремятся выступить вместо них в Абу-Даби»

Исполнительный директор Лоран Росси пригрозил и Эстебану Окону заменой после аварий.

На Гран-при Сан-Паулу напарники дважды столкнулись во время спринта – за вторую аварию стюарды наказали Алонсо. Росси не исключал, что в Абу-Даби выступит другая пара гонщиков. Фернандо покинет команду по окончании сезона.

«Я сказал пилотам, что буду обращаться с ними как со взрослыми, пока они ведут себя как взрослые. Они могут сражаться, если не страдает команда, что случилось в прошлый уик-энд.

Я напомнил им о контрактах и том факте, что у меня есть много гонщиков, которые стремятся выступить на их месте. Обидно было бы закончить сезон с двумя другими пилотами, хоть это и стоило бы мне больших денег.

Они взяли на себя ответственность и выступили блестяще. Подобное случается со всеми, полагаю. Такие события делают пилотов невероятными чемпионами. У них есть инстинкт убийцы, и порой все заходит слишком далеко. Сдерживать гонщиков – в том числе и моя работа», – сообщил Росси.

Босс также прокомментировал размен позиции во время основной гонки в Бразилии, когда Алонсо обогнал Окона:

«[До гонки] командных приказов не было, но мы сказали, что, если придется, им нужно будет следовать. Гонщики ехали на разных стратегиях, и мы не могли предсказать, какая окажется лучшей. Мы сообщили, что разменяем позиции, если будем вынуждены, и они подчинились. Все прошло идеально».

Оба пилота «Ред Булл» – худшие среди топов на бразильском Гран-при, максимальный балл в рейтинге Sports.ru – у победителя и аутсайдера

Эстебан Окон о спорах с командой по радио: «Возникло недопонимание, я не собирался сдерживать Алонсо»

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