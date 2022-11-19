О контракте «Ред Булл» с Риккардо могут объявить в воскресенье

Официальное объявление о переходе в в качестве резервного гонщика могут объявить в ближайшее воскресенье, в день гонки на Гран-при Абу-Даби.

Первоначально советник австрийской команды заявил, что австралиец станет третьим гонщиком «Ред Булл» в 2023 году, однако позже скорректировал собственное высказывание, добавив, что журналисты, распространившие его слова, упустили «если».

«Да, мы обсуждаем это, но еще ничего не подписано. Возможно, этот вопрос займет несколько дней», – в свою очередь сказал Риккардо.

«Я честен. Ситуация именно такая. Может, Гельмут просто по мне соскучился.

Вы обязательно узнаете, когда я подпишу контракт. Возможно, это действительно произойдет скоро», – добавил гонщик.

В паддоке «Ф-1» возникли предположения, что с переходом Риккардо в «Ред Булл» команда из Милтон-Кейнса сможет избавиться от .

«Не мы запустили этот слух. Могу лишь сказать, что наши гонщики уже все выяснили между собой. Один из них после этого чуть задержался в Бразилии, другой улетел [в Абу-Даби] сразу же. Но все наладится, – отметил Марко. – Этот год сильно потрепал мне нервы: сначала умер Дитрих Матешиц, затем была эта утомительная история с командными приказами и прочее.

Тем не менее, даже Тото [Вольфф] сердечно поздравил меня, пусть и не за ужином. Впрочем, на это у меня все равно сейчас нет времени. Скоро я снова полечу в Японию (Марко ведет переговоры о выступлении резервиста Лиама Лоусона в «Супер-Формуле» – Sports.ru), зимой мне скучно не будет».

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