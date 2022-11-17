Мик Шумахер о потере места в «Хаасе»: «Команда решила пойти другим путем, я это уважаю»

Пилот прокомментировал грядущее расставание с американской командой.

В Абу-Даби Шумахер проведет за «Хаас» последнюю гонку – в следующем сезоне его место в команде займет Нико Хюлькенберг.

Сам Шумахер с высокой долей вероятности останется в «Формуле-1» в качестве резервного пилота «Мерседеса».

«Конечно, в некотором смысле я разочарован, ведь мне казалось, что до настоящего момента я неплохо справлялся со своей работой. С другой стороны, команда решила пойти вот таким путем, и я это уважаю. Теперь я сосредоточен на будущем.

У нас были как взлеты, так и падения, безусловно, но мне кажется, что тенденция всегда прослеживалась положительная и двигались мы по восходящей траектории. Мне это кажется важным.

Для меня это лишь второй сезон в «Формуле-1» – при этом я даже не уверен, что прошлый год можно считать за полноценный сезон, поскольку тяжело было всем, мы находились в самом хвосте пелотона. Так что да, мне требовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к борьбе в середине пелотона. И мне кажется, что в целом по ходу сезона мы справлялись неплохо, что в большинстве случаев выжимали из ситуации максимум, скажем так.

Цель на последнюю гонку? Забраться как можно выше, полагаю. Наша машина способна бороться где-то за 10-е место, может чуть ниже. Но я уверен, что если мы все сделаем правильно, то у нас будет возможность заработать очки», – рассказал Шумахер.

Шумахера выгнали из «Ф-1» и заменили 35-летним резервистом – это вообще как? Мик правда так плох?