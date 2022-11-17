Ландо Норрис: «В стюарды нужно приглашать больше гонщиков. Порой им сложно поставить себя на наше место»

Пилот выразил недоумение штрафом, полученным на Гран-при Сан-Паулу за столкновение с .

Норрис поддел Леклера в шестом повороте, что привело к развороту пилота «Ферарри». Однако несмотря на то, что Леклер вылетел с трека и врезался в заграждения, он сумел добраться до боксов и затем продолжил гонку. Норрис же за этот инцидент был оштрафован на 5 секунд и получил 2 штрафных балла:

«Шарль попытался обойти меня по внешней траектории. Это гонки. Если кто-то заявляет, что в этой ситуации мне нужно было еще сильнее потесниться и сместиться вовнутрь – им стоит самим сесть за руль болида.

Порой стюарды действительно слишком сильно стремятся найти виновного. Мне кажется, им просто очень сложно поставить себя на место гонщиков – например, в данном случае поставить себя на мое место. Ведь именно Шарль рискнул, постаравшись обогнать по внешней траектории.

При этом первое, чему ты учишься в гонках – это что нужно стараться не обгонять по внешней траектории. А если ты все-таки это делаешь – стараться оставить сопернику как можно больше места. Мы же в тот момент находились в скоростном повороте и рисковал в большей степени именно Шарль, а не я.

Я сделал что мог – я не пытался выдавить Шарля или что-то в этом роде. Это же просто глупо, я не хотел портить себе гонку. Думаю, окажись на моем месте сам Шарль – он бы действовал точно так же».

Норрис считает, что на роль стюардов нужно приглашать опытных гонщиков, которые могли бы оценить ситуации в том числе по собственному опыту. При этом в Бразилии стюардами работали бывший пилот «Формулы-1» Дерек Уорик и местный представитель Роберто Морено:

«Вопрос в том, как именно действуют стюарды – просто смотрят повтор с бортовых камер и признают кого-то виновным? Или они все-таки разбирают инцидент, стараясь разобраться, сделал ли гонщик все, чтобы избежать столкновения и так далее?

Так что да, в стюарды нужно приглашать больше гонщиков, которые будут хорошо понимать ситуацию, оценивая ее глазами пилота. Ничего не имею против наших стюардов, но слишком уж часто возникают ситуации, которые, как мне кажется, стюарды не могут оценить правильно, смотря глазами пилота – понимая, как именно на трассе располагаются болиды, на каких скоростях это происходит и так далее».

Оба пилота «Ред Булл» – худшие среди топов на бразильском Гран-при, максимальный балл в рейтинге Sports.ru – у победителя и аутсайдера