Гельмут Марко: «Бразильские гонщики давно не побеждали в «Ф-1». Может быть, серию прервет именно Фиттипальди»

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Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал подписание контракта с Энцо Фиттипальди.

Бразилец вошел в молодежную программу «Ред Булл». В этом году Фиттипальди выступает в «Формуле-2» и перед финальным этапом сезона занимает шестое место в общем зачете.

«В следующем сезоне Фиттипальди продолжит выступать в «Формуле-2». Если он хорошо себя проявит, то добьется успеха и в программе «Ред Булл».

У Бразилии довольно давно не было гонщиков, которые бы много выигрывали в «Формуле-1». Так что самое время прервать эту серию. Может быть, это сделает именно Фиттипальди», – рассказал Марко.

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