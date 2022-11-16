Гельмут Марко: «Бразильские гонщики давно не побеждали в «Ф-1». Может быть, серию прервет именно Фиттипальди»

Советник «Ред Булл» прокомментировал подписание контракта с Энцо Фиттипальди.

Бразилец вошел в молодежную программу «Ред Булл». В этом году Фиттипальди выступает в «Формуле-2» и перед финальным этапом сезона занимает шестое место в общем зачете.

«В следующем сезоне Фиттипальди продолжит выступать в «Формуле-2». Если он хорошо себя проявит, то добьется успеха и в программе «Ред Булл».

У Бразилии довольно давно не было гонщиков, которые бы много выигрывали в «Формуле-1». Так что самое время прервать эту серию. Может быть, это сделает именно Фиттипальди», – рассказал Марко.

Энцо Фиттипальди стал пилотом программы «Ред Булл»