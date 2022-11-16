Рубенс Баррикелло: «Сочувствую Шумахеру, но Хюлькенберг в полной мере заслужил шанс вернуться в «Ф-1»
Бывший пилот «Формулы-1» Рубенс Баррикелло прокомментировал решение «Хааса» пригласить к себе Нико Хюлькенберга.
Ожидается, что Хюлькенберг в составе «Хааса» заменит Мика Шумахера, официальное объявление ожидается в ближайшем будущем.
«На мой взгляд, Хюлькенберг – очень хороший гонщик. Он всегда производил на меня хорошее впечатление, а не только когда мы вместе выступали за «Уильямс».
Более того, когда его приглашали в качестве замены, это происходило в последнюю минуту. А когда ты не выступаешь в «Формуле-1» на регулярной основе, тебе очень непросто вот так взять и запрыгнуть в кокпит болида – даже если ты регулярно ходишь в тренажерный зал, тренируешься и так далее. То есть, нагрузки в современных болидах весьма высокие, а Нико просто прыгал за руль и при этом был быстр.
И хотя в данной ситуации я сочувствую Мику и надеюсь, что он еще получит шанс проявить себя за рулем конкурентоспособной машины, Хюлькенберг в полной мере заслужил шанс вернуться. Он еще не так стар и при желании справится с задачей», – рассказал Баррикелло.
Шумахера гонят из «Ф-1» – это вообще как? Он правда так плох?
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