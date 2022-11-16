Рубенс Баррикелло: «Сочувствую Шумахеру, но Хюлькенберг в полной мере заслужил шанс вернуться в «Ф-1»

Бывший пилот «Формулы-1» прокомментировал решение пригласить к себе .

Ожидается, что Хюлькенберг в составе «Хааса» заменит , официальное объявление ожидается в ближайшем будущем.

«На мой взгляд, Хюлькенберг – очень хороший гонщик. Он всегда производил на меня хорошее впечатление, а не только когда мы вместе выступали за «Уильямс».

Более того, когда его приглашали в качестве замены, это происходило в последнюю минуту. А когда ты не выступаешь в «Формуле-1» на регулярной основе, тебе очень непросто вот так взять и запрыгнуть в кокпит болида – даже если ты регулярно ходишь в тренажерный зал, тренируешься и так далее. То есть, нагрузки в современных болидах весьма высокие, а Нико просто прыгал за руль и при этом был быстр.

И хотя в данной ситуации я сочувствую Мику и надеюсь, что он еще получит шанс проявить себя за рулем конкурентоспособной машины, Хюлькенберг в полной мере заслужил шанс вернуться. Он еще не так стар и при желании справится с задачей», – рассказал Баррикелло.

Шумахера гонят из «Ф-1» – это вообще как? Он правда так плох?