Гран-при Абу-Даби-2022. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь заключительного, 22-го этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Абу-Даби.

Заезды «Формулы-1» и «Формулы-2» в ОАЭ покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Яс-Марина, Абу-Даби

18-20 ноября 2022 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 13:00 ☀️

2-я практика: 16:00 🌙

Суббота

3-я практика: 13:30 ☀️

Квалификация: 17:00 🌙

Воскресенье

Гонка: 16:00 🌙

Расписание заездов «Формулы-2»

Пятница

Практика: 10:35

Квалификация: 14:30

Суббота

1-я гонка: 15:20

Воскресенье

2-я гонка: 12:00

время московское

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