Гран-при Абу-Даби-2022. Расписание трансляций
Sports.ru представляет календарь заключительного, 22-го этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Абу-Даби.
Заезды «Формулы-1» и «Формулы-2» в ОАЭ покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Яс-Марина, Абу-Даби
18-20 ноября 2022 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 13:00 ☀️
2-я практика: 16:00 🌙
Суббота
3-я практика: 13:30 ☀️
Квалификация: 17:00 🌙
Воскресенье
Гонка: 16:00 🌙
Расписание заездов «Формулы-2»
Пятница
Практика: 10:35
Квалификация: 14:30
Суббота
1-я гонка: 15:20
Воскресенье
2-я гонка: 12:00
время московское
📰 Главные новости перед Гран-при Абу-Даби: первая победа Расселла, поул Магнуссена, столкновение Ферстаппена и Хэмилтона, огонь между напарниками в «Ред Булл» и «Альпин», Кубок Мазепина
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