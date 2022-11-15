Маттиа Бинотто: «Феррари» прекратила развивать болид-2022, так как просто закончились деньги в пределах потолка расходов»

объяснил, почему «Феррари» рано прекратила дорабатывать болид по ходу сезона-2022.

«Выбора не было, просто закончились деньги в пределах потолка расходов. Не было возможности развивать машину, поэтому мы остались в том же положении.

На разработку болида на следующий сезон это не повлияло, но мы решили остановить работу над актуальной машиной, ведь помимо самих исследований нужно производить детали. Такие лишние траты мы не могли себе позволить», – сказал руководитель Скудерии.

«Феррари» не выигрывала Гран-при с июльской гонки в Австрии. Перед заключительным этапом сезона преимущество над в Кубке конструкторов сократилось до 19 очков.

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