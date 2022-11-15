Дженсон Баттон: «Зачем просить Ферстаппена вернуть позицию, если «Ред Булл», как сказал Макс, обсуждал ситуацию до гонки?»

проанализировал трения между и Серхио Пересом на Гран-при Сан-Паулу.

Баттон считает, что история c отказом выполнять командный приказ стала провалом для «Ред Булл» с точки зрения имиджа.

«Меня больше поразил комментарий Чеко, мне очень понравилось: «показывает, кто он на самом деле». Сложная ситуация, потому что мы услышали лишь одну сторону и не знаем причин. Вышло не очень. Если мы не узнаем причины, о которых говорил Макс, то решим, что он поступил эгоистично, не думает о команде и напарнике.

Я видел что-то в прессе – не знаю, правда это или нет – но, полагаю, он очень расстроен из-за квалификации к , которую Чеко завершил в стене. Может, в этом причина: его квалификации это помешало, и, возможно, он считает, что Чеко слишком легко оказался в стене.

Макс мог очень хорошо выйти из ситуации: чемпион мира пропускает напарника, чтобы тот сразился за второе место в чемпионате. Надо поинтересоваться у «Ред Булл»: если команда обсуждала это ранее, как сказал Макс, зачем просила его поступить так в гонке? Есть ощущение, что команда как следует не обсудила перед уик-эндом, и это похоже на большую проблему: «Ред Булл» оказался в ситуации, которая окажет очень сильное негативное влияние с маркетинговой точки зрения.

Очень жаль: гонку можно было завершить идеально, как я уже сказал. Ошибка на первых кругах с Льюисом [Хэмилтоном] – не то, что мы хотим видеть, зато затем можно было сказать: «Чеко, вот тебе пара очков, теперь ты второй в чемпионате, мы завершим сезон на первых двух строчках» – это потрясающе. Но мы увидели другую историю», – сообщил чемпион «Формулы-1» 2009 года и эксперт Sky Sports.

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