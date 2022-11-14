Мика Хаккинен: «Идеальная победа Расселла – первая из многих, похоже»

Двукратный чемпион «Формулы-1» оценил впечатляющую победу на Гран-при Сан-Паулу.

Расселл опередил напарника и впервые в карьере выиграл гонку «Ф-1», а также принес первую победу в сезоне.

«Борьба в этот уик-энд была превосходной, и Джордж по-настоящему заслужил победу таким сильным выступлением. В пятничной квалификации он оказался быстрейшим пилотом «Мерседеса», а затем впечатляющим образом выиграл субботний спринт. В воскресенье он провел идеальный Гран-при: фантастически стартовал, создал отрыв и не позволил периодам машины безопасности поколебать свою уверенность. Ему приходилось действовать под большим давлением – особенно когда Льюис Хэмилтон оказался в 1,5 секунды – но он идеально контролировал отрыв.

Похоже, это первая победа Джорджа из многих. Сейчас он на подходящем этапе карьеры: ему всего 24, он полон мотивации. Джордж три года осваивался в «Ф-1» в не столь конкурентоспособной машине , и чуть не выиграл дебютную гонку за «Мерседес», когда Льюис пропустил Гран-при Сахира в Бахрейне в 2020-м. Пришлось дождаться этого уик-энда, но как только он снова оказался в быстром болиде, то выиграл гонку», – отметил Хаккинен.

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