Карлос Сайнс: «Досадно, что соперники из «Мереседеса» оказались настолько быстры, но я поздравляю Расселла»

Пилот подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, на котором сумел финишировать на подиуме.

«Думаю, в целом это была хорошая гонка. И для начала у нас возникла пара проблем с возгоранием тормозов. Из-за этого нам пришлось пойти на тактику с тремя пит-стопами, которая, учитывая износ, была не самой быстрой.

После этого я старался атаковать, чтобы достать Чеко. Думаю, мы можем бы довольны результатом. Досадно, что соперники из «Мереседеса» оказались настолько быстры, но я поздравляю Джорджа», – рассказал Сайнс.

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