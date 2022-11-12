Карлос Сайнс: «Это гонки, нужно действовать агрессивно, если хочешь прорваться вперед»

Пилот подвел итоги спринта перед Гран-при Сан-Паулу, в котором он занял второе место.

При этом из-за штрафа за замену двигателя завтрашнюю гонку Сайнс начнет с седьмой позиции.

«В первом повороте было плотно. Здесь ты либо жестко действуешь на максимально позднем торможении, либо у тебя не будет шанса обогнать соперников, поскольку они очень быстры на прямых. Но это гонки, и нужно действовать агрессивно, если хочешь прорваться вперед.

В этот уик-энд у нас неплохой темп, но это – они чуть-чуть быстрее нас. Будет интересно посмотреть на то, что случится, когда в гонке мы все будем использовать шины «медиум». И очевидно, что нам нужно будет обгонять их всех на трассе, ведь я стартую седьмым», – рассказал Сайнс.

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