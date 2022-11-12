Кевин Магнуссен будет бороться за победу в спринте: «Конечно! Я ведь гонщик, а еще я стартую с поула»
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен заявил, что постарается как можно лучше выступить в спринте перед Гран-при Сан-Паулу и не собирается сдавать позиции изначально более быстрым соперникам.
Магнуссен сенсационно выиграл поул в пятничной квалификации, и начнет спринт с первой позиции. Рядом же с ним будет стартовать чемпион этого сезона Макс Ферстаппен.
По словам Магнуссена, учитывая характер спринта, он постарается удержать первое место и будет бороться до последнего:
«Постараюсь ли я победить? Конечно! Я ведь гонщик, а еще я стартую с поула».
Ферстаппен в свою очередь заявил, что будет готов атаковать Магнуссена как обычно, несмотря на то, что датчанин считается достаточно жестким при обороне позиций гонщиком:
«Меня это совсем не беспокоит. Ведь мне кажется, что мы в хорошей форме».
Магнуссен и «Хаас» – впервые на поуле в «Формуле-1»! Как это вообще случилось?
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Комментарии