Кевин Магнуссен будет бороться за победу в спринте: «Конечно! Я ведь гонщик, а еще я стартую с поула»

Пилот «Хааса» заявил, что постарается как можно лучше выступить в спринте перед Гран-при Сан-Паулу и не собирается сдавать позиции изначально более быстрым соперникам.

Магнуссен сенсационно выиграл поул в пятничной квалификации, и начнет спринт с первой позиции. Рядом же с ним будет стартовать чемпион этого сезона .

По словам Магнуссена, учитывая характер спринта, он постарается удержать первое место и будет бороться до последнего:

«Постараюсь ли я победить? Конечно! Я ведь гонщик, а еще я стартую с поула».

Ферстаппен в свою очередь заявил, что будет готов атаковать Магнуссена как обычно, несмотря на то, что датчанин считается достаточно жестким при обороне позиций гонщиком:

«Меня это совсем не беспокоит. Ведь мне кажется, что мы в хорошей форме».

Магнуссен и «Хаас» – впервые на поуле в «Формуле-1»! Как это вообще случилось?

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