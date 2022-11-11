Макс Ферстаппен о 2-м месте в квалификации: «Третий сегмент был в каком-то смысле лотереей»

прокомментировал неожиданные итоги квалификации на Гран-при Сан-Паулу.

Пилот занял второе место и уступил из «Хааса». На последних минутах сессии улучшить результат было невозможно из-за усилившегося дождя.

«Если бы мы знали, что все сведется к одному кругу из-за потенциального дождя… Я ехал четвертым или пятым и заблокировал шины в восьмом повороте – это стоило мне поула.

Тем не менее, если сравнивать с завтрашними вероятными соперниками, все выглядит неплохо, и в таких условиях произойти может все что угодно. Мы все равно в группе лидеров.

Мы просто действовали спокойно в первом и втором сегментах, а третий сегмент был в каком-то смысле лотереей. Как бы то ни было, мы на первом ряду», – заключил чемпион.

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