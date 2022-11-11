«Мерседес» вернул бразильцам флаг, который Хэмилтон брал на подиум в 2021 году

Команда «Мерседес» вернула флаг Бразилии работникам «Интерлагоса» спустя год.

В 2021 году выиграл гонку в Сан-Паулу, после чего получил от местного маршала флаг Бразилии – пилот размахивал им после финиша, а также взял с собой на подиум, но обратно маршалам не вернул.

Работники «Интерлагоса» неоднократно писали «Мерседесу», Хэмилтону и физиотерапевту Анджеле Каллен в соцсетях с просьбой вернуть флаг, однако команда долгое время игнорировала их запросы.

В этом году на Гран-при Сан-Паулу «Мерседес» вернул флаг маршалам – это сделал сотрудник команды, который выходил на подиум вместе с Льюисом. Кроме того, маршалам вручили памятные фотографии с прошлогодней гонки.

Флаг для триумфа Хэмилтона в Бразилии отобрали у работника трека, хотя берегли для Ферстаппена. «Мерседес» игнорирует просьбы вернуть

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