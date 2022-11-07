MotoGP. Франческо Баньяя о победе в чемпионате мира: «После финиша остановился и заплакал как ребенок»

Новый чемпион MotoGP Франческо Баньяя поделился эмоциями после победы в первенстве.

В заключительной гонке сезона гонщику требовалось финишировать хотя бы 14-м, чтобы оформить титул, и он добился требуемого, закончив заезд на 9-й позиции.

«Гонка была худшей в сезоне. Да, старт оказался хорошим, и борьба с Фабио [Куартараро] оказалась невероятной – была жесткой, но уважительной.

Но с последним контактом с ним я потерял передний закрылок, и с этого момента с каждым новым кругом ехать было все сложнее. У меня возникали трудности, и я просто считал круги. Когда же я пересек финишную черту и увидел, что я – чемпион, наступил невероятный момент.

Я остановился и заплакал как ребенок. Это невероятный результат», – признался Баньяя.MotoGP.

Гран-при Валенсии. Ринс выиграл последнюю гонку сезона, Баньяя победил в чемпионате