Ник де Врис о выступлении в практике в Мехико: «Именно я был для «Мерседеса» наиболее логичным, безопасным вариантом»

Будущий пилот Ник де Врис попрощался с командой «Мерседес», которую покинет по окончании сезона.

Де Врис провел за «Мерседес» пятничную практику на этапе в Мехико – команды в этом сезоне обязаны предоставлять две сессии пилотам с молодежным статусом:

«В адрес «Мерседеса» я могу сказать лишь следующее: «Спасибо за три отличных года, за предоставленные возможности, я желаю вам всего самого лучшего». Вот и все. В конце концов, мы довольно интенсивно отработали эти три года официально – и четыре, если не совсем официально. Команда боролась за победу в чемпионате, мы вместе работали над тем, чтобы улучшить машину. И длилось это довольно долго. Так что да, момент прощания с командой вышел эмоциональным».

Де Врис признал, что решение «Мерседеса» посадить его за руль болида в практике было немного удивительным, учитывая то, что о его уходе в «Альфа Таури» в следующем году известно уже довольно давно:

«Да, это правда. С другой стороны, именно я был для «Мерседеса» наиболее логичным, безопасным вариантом. Команда же не хочет сажать за руль первого попавшегося пилота, чтобы он отработал час на трассе, как не хотите, чтобы в работе команды что-то из-за этого пошло не так».

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