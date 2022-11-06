Жан Алези: «Хэмилтон стал демонстрировать великолепный уровень выступлений, что усложнило жизнь Расселлу»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о том, как по ходу сезона-2022 развивалась борьба между и в .

Расселл лучше провел первую половину сезона, однако начиная с Гран-при Канады лучше выступать стал Хэмилтон. На данный момент Расселл по-прежнему опережает Хэмилтона в общем зачете с преимуществом в 15 очков.

«Когда вы имеете дело с гонщиком, который так здорово умеет выходить на пик своих возможностей, вы понимаете, насколько трудно будет его напарнику. В данном контексте можно подумать и о Серхио Пересе, и конечно о сопоставлении Расселла и Хэмилтона.

Молодой англичанин, оказавшись в «Мерседесе», старался форсировать события с первых же гонок, несмотря на не слишком удачную конструкцию болида. Льюис же действовал иначе, ожидая устранения первоначальных недостатков болида, и уже затем стал выкладываться на максимуме.

И в итоге Хэмилтон продемонстрировал великолепный уровень, что усложнило жизнь его напарнику. Я не пытаюсь критиковать Расселла. Я лишь говорю, что даже очень талантливый молодой гонщик может столкнуться с трудностями, когда борется с пилотом, который старше и опытнее него, и к тому же является великим чемпионом», – рассказал Алези.

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