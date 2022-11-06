«Формула-1» провела демонстрационные заезды в Лас-Вегасе

Власти Лас-Вегаса и организовали демонстрационные заезды с участием пилотов и .

, Джордж Расселл и проехали по знаменитому бульвару Лас-Вегас-Стрип на болидах своих команд, а также покрутили «пончики».

Мероприятие приурочено к старту подготовки к Гран-при Лас-Вегаса, который состоится 16-18 ноября 2023 года.

Льюис Хэмилтон: «Гран-при Лас-Вегаса станет одним из лучших этапов «Ф-1», если не лучшим»