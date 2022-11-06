«Формула-1» провела демонстрационные заезды в Лас-Вегасе

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Джордж Расселл Гран-при Лас-Вегаса Авто

Власти Лас-Вегаса и «Формула-1» организовали демонстрационные заезды с участием пилотов «Мерседеса» и «Ред Булл»

Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл и Серхио Перес проехали по знаменитому бульвару Лас-Вегас-Стрип на болидах своих команд, а также покрутили «пончики».

Мероприятие приурочено к старту подготовки к Гран-при Лас-Вегаса, который состоится 16-18 ноября 2023 года.

Льюис Хэмилтон: «Гран-при Лас-Вегаса станет одним из лучших этапов «Ф-1», если не лучшим»

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные