«Мазерати» объявила состав команды «Формулы E» после ухода де Вриса в «Формулу-1»

назвала имена своих пилотов «Формулы E» на сезон-2022/2023.

Одно из мест должен был занять чемпион сезона-2020/2021 Ник де Врис, ранее выступавший за «Мерседес». Тем не менее, нидерландец продолжит карьеру в «Формуле-1» в составе .

Его кокпит займет – экс-пилот «Дрэгона», «БМВ Андретти» и «Ниссан-дамс», напарником которого станет Эдоардо Мортара, пять сезонов выступавший за «Вентури».

«Мазерати» проведет свой первый сезон в .

«Формула E» представила болид третьего поколения на сезон-2022/2023

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