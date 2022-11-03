«Мазерати» объявила состав команды «Формулы E» после ухода де Вриса в «Формулу-1»
«Мазерати» назвала имена своих пилотов «Формулы E» на сезон-2022/2023.
Одно из мест должен был занять чемпион сезона-2020/2021 Ник де Врис, ранее выступавший за «Мерседес». Тем не менее, нидерландец продолжит карьеру в «Формуле-1» в составе «Альфа Таури».
Его кокпит займет Максимилиан Гюнтер – экс-пилот «Дрэгона», «БМВ Андретти» и «Ниссан-дамс», напарником которого станет Эдоардо Мортара, пять сезонов выступавший за «Вентури».
«Мазерати» проведет свой первый сезон в «Формуле E».
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