Даниэль Риккардо о «Ред Булл»: «Некоторым наскучивает доминирование, но это нечто феноменальное»

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Экс-напарники Макса Ферстаппена высказались о чемпионе «Формулы-1» и его команде.

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо, гонявшийся с Ферстаппеном в 2016-2019 годах, отметил положительные моменты абсолютного превосходства «Ред Булл».

«Команда доминирует. Некоторым людям наскучивает, когда кто-то доминирует, но, с другой стороны, это нечто феноменальное.

Разумеется, я очень хорошо знаю «Ред Булл». Многие ребята в команде упорно трудились, чтобы вернуть Кубок конструкторов. Так что, конечно, в некоторой мере я счастлив за них», – заявил Риккардо.

Алекс Албон, выступавший в «Ред Булл» в 2019-2020 годах, также прокомментировал достижения Ферстаппена.

«Сейчас он на пике формы, и, полагаю, в оставшихся двух гонках сезона это продолжится.

[Выступления Макса] заслуживают большого уважения. Он все еще относительно молод, однако накопил большой опыт. Видно, насколько он уверен в себе. Это впечатляет», – сообщил пилот «Уильямса».

Албон также отметил, что Ферстаппен помог ему «гораздо лучше понимать философию быстрого болида» и умеет особым способом извлекать скорость из шин «Пирелли».

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