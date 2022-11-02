Марк Пристли о поражениях «Феррари»: «В этой организации все поглощены страхом»

Марк Пристли считает, что «культура страха» мешает вернуться к победам в чемпионатах мира.

Бывший механик «Макларена», ставший писателем и репортером, полагает, что в итальянской команде слишком много ограничений, мешающих сотрудникам принимать нестандартные и яркие решения.

«Феррари» не доминирует со времен Шумахера – то есть давно. Нужно указать на какую-то фундаментальную вещь… Думаю, тут культурная проблема, потому что у команды есть все ингредиенты для успеха. Что-то мешает ей переступить черту.

Мне кажется, дело в свободе принятия решения, способности мыслить нестандартно и рисковать. Есть ощущение, что культура в «Феррари» завязана на ограничениях, и когда дело доходит до процесса создания болида или выбора стратегии – люди опасаются выделиться. Мне кажется, что в этой организации все поглощены страхом.

Нужна среда – подобную создали «Ред Булл» и «Мерседес», – в которой каждому сотруднику будут доверять его работу. Это значит, что если кто-то примет отчасти рисковое решение, то руководство полностью доверится, даже если решение не сработает.

Похоже, в «Феррари» колеблются при принятии таких решений. Мы слышим это в радиопереговорах, мы видели достаточно примеров, показывающих, что подобный подход сдерживает команду. Исправить это моментально нельзя – нужно начать все с ноля и работать годами, чтобы вернуться к былому успеху», – рассказал Пристли.

«Феррари» сделала победную машину и слилась, а гонщики довольны сезоном. Это вообще как?

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