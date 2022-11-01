Матешиц отказался от агрессивного лечения и доживал последние дни в уединении в Австрии (Kronen Zeitung)
Основатель «Ред Булл» Дитрих Матешиц провел последние 18 месяцев жизни в уединении, поскольку не захотел бороться с неизлечимой болезнью.
Согласно утверждениям газеты Kronen Zeitung, 78-летний миллиардер страдал от неизлечимой формы рака поджелудочной железы, но отказался от агрессивного лечения и предпочел жить последние полтора года в идиллическом уединении в родной Австрии.
«Когда стало ясно, что конец неизбежен – он не захотел возвращаться в клинику. Он смирился с судьбой и переехал в Аухоф-ам-Вольфгангзее – рядом с густым лесом и великолепным видом на горы и озеро.
Неподалеку отремонтировали отель, откуда доставляли еду. О пациенте заботились врачи», – рассказывает корреспондент газеты Ханс-Петер Хазенорль.
Считается, что именно в этом месте с Матешицем в последний раз встретился двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен:
«Все было организовано в условиях строжайшей секретности, поскольку пресса уже вовсю спекулировала о болезни».
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