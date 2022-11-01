Матешиц отказался от агрессивного лечения и доживал последние дни в уединении в Австрии (Kronen Zeitung)

Основатель «Ред Булл» провел последние 18 месяцев жизни в уединении, поскольку не захотел бороться с неизлечимой болезнью.

Согласно утверждениям газеты Kronen Zeitung, 78-летний миллиардер страдал от неизлечимой формы рака поджелудочной железы, но отказался от агрессивного лечения и предпочел жить последние полтора года в идиллическом уединении в родной Австрии.

«Когда стало ясно, что конец неизбежен – он не захотел возвращаться в клинику. Он смирился с судьбой и переехал в Аухоф-ам-Вольфгангзее – рядом с густым лесом и великолепным видом на горы и озеро.

Неподалеку отремонтировали отель, откуда доставляли еду. О пациенте заботились врачи», – рассказывает корреспондент газеты Ханс-Петер Хазенорль.

Считается, что именно в этом месте с Матешицем в последний раз встретился двукратный чемпион мира :

«Все было организовано в условиях строжайшей секретности, поскольку пресса уже вовсю спекулировала о болезни».

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