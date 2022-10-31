Шарль Леклер об отставании «Феррари»: «Сделали все возможное, но все равно проиграли минуту Ферстаппену»

прокомментировал невразумительную скорость на Гран-при Мехико.

Леклер занял шестое место, уступив более 68 секунд, стал пятым и проиграл гонщику почти минуту.

«Трудная гонка, к сожалению. Самое обидное, что мы сделали абсолютно все возможное, как мне кажется. И мы все равно в минуте от Макса – огромное отставание.

Надо все изучить – постараемся сделать наши плохие дни лучше. Похоже, когда у нас плохой день, то он очень плохой – особенно если это воскресенье.

Есть ощущение, что эта гонка – в каком-то смысле исключение, тут другие условия. Надеюсь, получится вернуть свою скорость в Бразилии», – сказал Леклер.

Гран-при Мехико-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Перес – 3-й

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