Шарль Леклер об отставании «Феррари»: «Сделали все возможное, но все равно проиграли минуту Ферстаппену»
Шарль Леклер прокомментировал невразумительную скорость «Феррари» на Гран-при Мехико.
Леклер занял шестое место, уступив Максу Ферстаппену более 68 секунд, Карлос Сайнс стал пятым и проиграл гонщику «Ред Булл» почти минуту.
«Трудная гонка, к сожалению. Самое обидное, что мы сделали абсолютно все возможное, как мне кажется. И мы все равно в минуте от Макса – огромное отставание.
Надо все изучить – постараемся сделать наши плохие дни лучше. Похоже, когда у нас плохой день, то он очень плохой – особенно если это воскресенье.
Есть ощущение, что эта гонка – в каком-то смысле исключение, тут другие условия. Надеюсь, получится вернуть свою скорость в Бразилии», – сказал Леклер.
Гран-при Мехико-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Перес – 3-й
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