Серхио Перес: «По ходу квалификации были проблемы с машиной, 4-е место в таких условиях – точно не конец света»

Пилот подвел итоги квалификации к , в которой занял четвертую позицию.

«Очень досадно, по ходу квалификации у нас возникли проблемы с электрикой, были трудности в работе DRS, и так далее.

Было важно постараться сделать все правильно, но по ходу квалификации мне приходилось действовать почти вслепую – я не видел разницы во времени на круге, порой исчезала информация о состоянии тормозов, полный бардак.

Оглядываясь назад, я понимаю, что мог вылететь по итогам и первого, и второго сегмента. Так что четвертое место в таких условиях – это точно не конец света. Хотя я считаю, что сегодня мы могли бы побороться за поул», – рассказал Перес.

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