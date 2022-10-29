Сэрджанту не хватило 2 кругов, чтобы получить балл в суперлицензию за практику в Мексике

Логан Сэрджант упустил возможность получить дополнительный балл в суперлицензию.

Американский гонщик будет выступать за в следующем сезоне, если получит суперлицензию. Сэрджант является пилотом «Формулы-2», и ему хватит финиша в топ-5 по итогам чемпионата. Также баллы присуждаются за участие в практиках «Формулы-1».

Логан провел первую тренировку перед Гран-при Мехико за «Уильямс», однако не проехал требуемые 100 км. Ему помешали два красных флага из-за технических проблем у других «пятничных» гонщиков – ( ) и ( ). Сэрджант проехал 22 круга – на два меньше, чем нужно для получения балла.

Логан может заработать балл за сессию в Абу-Даби, а также два балла за сезон «Ф-2» без инцидентов, если чисто проведет заключительный уик-энд. В таком случае ему хватит места в топ-6 для получения суперлицензии.

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