Гран-при Китая в 2023 году почти наверняка вновь не состоится (Джо Сейвард)

с очень высокой долей вероятности вновь не состоится в 2023 году.

Гран-при Китая был включен в предварительный календарь «Формулы-1» на следующий год, однако его проведение кажется крайней маловероятным.

Причина заключается в том, что правительство Китая официально объявило о следовании политики «нулевой терпимости» в отношении пандемии Covid-19.

Как сообщает известный журналист Джо Сейвард, проведение Гран-при «Формулы-1» в условиях строжайших карантинных ограничений просто не представляется возможным:

«Это означает, что проведение гонки в Шанхае в 2023 году будет практически невозможным. В условиях ограничений и для зрителей, но, что еще важнее, из-за карантинных требований к участникам «Формулы-1», на соблюдение которых серия просто не сможет пойти».

Худший взмах клетчатым флагом в истории от Тима Кука, Брэд Питт повсюду, Шакил О’Нил на индейском масл-каре – могучая атмосфера на «Ф-1» в Техасе

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram