Серхио Перес: «Машины 2022 года подпрыгивали бы на 8 метров без смены асфальта на «Трассе Америк»

высказался о кочках «Трассы Америк» и новых болидах.

В этом сезоне организаторы Гран-при США провели работу над устранением неровностей. Более жесткие болиды 2022 года не справились бы неровностями без смены асфальта.

«На этих машинах мы бы подпрыгивали на восемь метров», – заявил пилот .

Тем не менее, трек все равно остался кочковатым, сообщил гонщик «Альпин» :

«Трасса очень кочковатая и очень тяжелая. Но в этом году мы привыкли. Думаю, гонка снова будет трудной с физической точки зрения».

из отметил улучшения:

«Прогресс очень хороший, если честно. Болиды в этом плане стали гораздо хуже, чем в прошлом, и ощущения примерно те же. Но если учесть, насколько хуже стали машины, трасса определенно улучшилась. Мы это ценим».

Льюис Хэмилтон: «Неровности на трассе очень сильно чувствуются. К счастью, у меня не так много пломб – иначе они бы все вывалились»

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