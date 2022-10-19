Конфигурацию трассы Гран-при Сингапура временно изменят в 2023 году

Организаторы Гран-при Сингапура временно изменят конфигурацию трассы «Марина Бэй» к 2023 году.

Плавучую сцену хотят переработать в зону для развлечений и проведения концертов, за счет чего участок трассы с 16 до 19 повороты не сможет быть использован на Гран-при следующего года.

Именно на данном участке трассы в 2008 году произошла ставшая знаменитой скандальная авария Нельсона Пике-младшего.

В результате изменений в 2023 году 14-й поворот будет соединяться с новым 15-м поворотов прямой в 379,4 метра.

картинка кликабельна / фото – официальный сайт «Формулы-1»

По данным предварительных симуляций время прохождения круга должно будет значительным образом снизиться – примерно до отметки 1.27,7. В то время как результат поула Шарля Леклера в этом году составил 1.49,412. Дистанция гонки, в свою очередь, будет увеличена с 61 до 63 кругов.

При этом ожидается, что в 2024 году, когда все работы по реконструкции будут завершены, в Сингапуре вернутся к использованию изначальной конфигурации трассы.

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