Мартин Брандл: «Хотелось бы увидеть в «Ф-1» 11-ю и 12-ю команду»

Комментатор и бывший гонщик «Ф-1» отметил рост чемпионата во всех областях.

По мнению Брандла, единственное, над чем руководству «Формулы-1» стоило бы задуматься – это об увеличении числа команд, участвующих в чемпионате.

«Сейчас у «Формулы-1» самые сильные позиции за все время, что я только могу вспомнить. Серия находится в здоровом состоянии. У нас есть 10 действительно сильных команд, прочно стоящих на ногах. И теперь мне бы хотелось увидеть в «Ф-1» 11-ю и 12-ю команду.

Вне всяких сомнений, сериал Drive to Survive здорово помог с привлечением болельщиков. Это просто мечта для отдела маркетинга. Средний возраст аудитории «Формулы-1» снизился на десять лет. Для маркетинга это и правда просто мечта.

Билеты распродаются полностью, цифры аудитории у нас на Sky Sports тоже растут. Так что да, собрав все воедино вы, и правда видите, как просто летит вперед. Я в «Ф-1» такого никогда не видел», – рассказал Брандл.

Теперь в «Ф-1» трансферы как в футболе: команда выложила за пилота-середняка €10 млн за выкуп и $15 млн зарплаты

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