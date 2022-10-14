Йос Ферстаппен: «Макс умеет полностью отключаться от гонок, по окончании сезона он даже не обсуждает «Ф-1»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о том, сможет ли его сын Макс выдать победную серию из нескольких титулов подряд – как было у Михаэля Шумахера, Льюиса Хэмилтона или Себастьяна Феттеля.

На данный момент Макс Ферстаппен является двукратным чемпионом, одержав победы в 2021 и 2022 году:

«Зависит от того, насколько хорош будет его болид. Если у Макса будет конкурентоспособная машина, он каждый раз будет бороться за титул. И тогда все будет решать сила и мастерство пилота, а с этим у Макса нет проблем. Итоги же подведем после 2028 года (когда у Ферстаппена закончится текущий контракт с ). Поскольку я бы не сказал, что Макс гонится за рекордами».

По словам Ферстаппена-старшего, Макс не помешан на «Формуле-1» и прекрасно проводит время вне гонок. Что говорит о том, что он не будет выступать в «Ф-1» слишком долго:

«Гонщикам нужно отдыхать. И Макс умеет полностью отключаться. По окончании сезона или по ходу летнего перерыва в чемпионате он даже не обсуждает «Формулу-1». К тому же, в мое время в сезоне было 18 гонок. Сейчас их было 22, а в следующем году будет уже 24. Это тоже слишком много».

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