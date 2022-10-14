Гюнтер Штайнер: «Нужно увеличивать не количество Гран-при в сезоне, а количество спринтов»

Руководитель рассказал, что поддерживает изменения формата гоночного уик-энда, направленные на увеличение соревновательных сессий.

продолжает экспериментировать с форматом гоночного уик-энда и в следующем году проведет уже шесть Гран-при, в рамках которых будут проходить спринт-заезды.

«Кто-то вообще смотрит практики, которые не имеют никакого соревновательного значения? Мы могли бы придать им немного остроты, заменив практику на квалификацию к гонке. Пока таких обсуждений не было, но в «Ф-1» уже думают о том, каким может быть следующий шаг.

Следующим шагом должно стать не увеличение количества Гран-при в сезоне, а увеличение количества спринтов. Тогда мы сделаем чемпионат интереснее, при этом не раздувая календарь еще сильнее. Потому что если гонок станет больше 24-х, проблем с логистикой станет еще больше. Да и людям тяжело справляться с такой нагрузкой», – рассказал Штайнер.

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